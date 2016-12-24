В Мордовию с рабочим визитом прибыл Первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко

В программе визита - осмотр Центра образования «Тавла», в частности - организации горячего питания для детей. Далее - посещение двух сельских школ - в Рождествено и Оброчном Ичалковского района, где гостю покажут работу школьных столовых и теплицы.

В Саранске Дмитрий Глушко посетит среднюю школу №24, а также Электромеханический техникум - здесь пройдет осмотр мастерских, работающих по направлению «Информационные и коммуникационные технологии». В завершении запланировано посещение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Мира».