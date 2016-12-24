В рамках национального проекта «Демография» в Мордовии реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Основными задачами регионального проекта являются создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, укрепление материального положения граждан.

В первом полугодии 2020 года в Мордовии 3 773 семьи получали ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Сумма выплаты составляет 9 442 рубля. Еще 2 889 семей - такую же ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. 3 129 семей, имеющих двух и более детей, воспользовались средствами материнского капитала. Республиканский материнский капитал с начала года предоставлен 174 семьям, имеющим трех и более детей. 67 семей получили социальную выплату на частичное и полное погашение ипотечного жилищного кредита.

Семейным парам, страдающим бесплодием, выполнено 257 циклов ЭКО за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Кроме того, за январь - май 2020 года 12,2 тысячи женщин фертильного возраста прошли диспансеризацию. Проведены профилактические медицинские осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами, 2 767 девочек в возрасте 15-17 лет.