В Мордовии продуктовую помощь с «Тележек добра» получили около 90 нуждающихся семей

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В Мордовии продолжается акция Общероссийского народного фронта «Тележка добра». Необходимую продуктовую помощь уже получили 88 нуждающихся семей не только Саранска, но и муниципальных районов республики. Среди них попавшие в трудную жизненную ситуацию люди, многодетные семьи, одинокие бабушки и дедушки из Чамзинского, Рузаевского, Теньгушевского, Дубенского, Лямбирского, Краснослободского, Темниковского районов.
В Саранске о тяжелом положении семьи К. сообщила председатель домового комитета. Она попросила помочь одному из жителей дома и рассказала, что мужчина один растит сына-школьника. В период распространения коронавирусной инфекции остался без средств к существованию. В тяжелом положении оказалась также многодетная семья В. Так в жизни получилось, что она одна воспитывает шестерых детей. Сейчас находится в декретном отпуске. По просьбам неравнодушных граждан оказана поддержка и нескольким одиноким пенсионерам, у которых рядом нет близких родственников. Доставленные продукты на дом все приняли с радостью и большой благодарностью.
При передаче пакетов адресатам активисты ОНФ соблюдают все меры санитарной безопасности. Во время работы ребята надевают медицинские маски и перчатки. Чтобы снизить риск возможного заражения, людей просят отойти на безопасное расстояние, оставляют пакеты у двери квартиры или на крыльце частного дома, предварительно обработав их дезинфицирующими средствами.
Специальные корзины с символикой акции для благотворительного сбора нескоропортящихся продуктов питания до сих пор установлены в 19 саранских магазинах торговой сети «Эверест» и «Птица». В акции «Тележка добра» активно принимают участие неравнодушные покупатели, которые оставляют в специальной корзине крупы, макароны, консервы, сахар, растительное масло, кондитерские изделия и товары бытовой химии.
«Магазины активно поддерживают инициативу Общероссийского народного фронта. Среди покупателей и даже самих продавцов много тех, кто не остается в стороне от добрых дел. Мы выражаем благодарность всем отзывчивым жителям республики, которые в меру своих возможностей оказывают помощь другим», - сказала руководитель регионального Исполкома ОНФ в Республике Мордовия Наталья Сайгачева.
В региональном отделении ОНФ напоминают, что принять участие в акции «Тележка добра» может каждый неравнодушный человек. Для этого необходимо оплатить продукты на кассе и оставить их в специальной корзине. Они будут переданы тем, кто в этом особо нуждается.
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