За последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (12); Лямбирском, Ардатовском районах (по 3); Ковылкинском, Атюрьевском, Чамзинском районах (по 2); Большеберезниковском, Ичалковском, Рузаевском, Атяшевском, Кадошкинском, Зубово-Полянском районах (по одному). Один из заболевших зарегистрирован в Нижегородской области.

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 9 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 92 года. Моложе 30 лет 4 человека, в том числе десятилетний ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5683 случая коронавируса. 4522 человека выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 6 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 559 человек на стационарном лечении

- 867 человек под наблюдением дома.

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