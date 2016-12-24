За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 43 человека выписаны с выздоровлением

Репортер

Как сообщает оперативный штаб, новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (15); Зубово-Полянском районе (5); Рузаевском, Чамзинском районах (по 3); Ковылкинском районе (2); Торбеевском, Лямбирском, Ардатовском, Дубенском районах (по одному). 

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 15 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 84 года. Моложе 30 лет 3 человека. 

За период пандемии в Мордовии выявлено 5652 случая коронавируса. 4476 человек выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 5 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

 - 528 человек на стационарном лечении

 - 870 человека под наблюдением дома.

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