За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 43 человека выписаны с выздоровлением

Как сообщает оперативный штаб, новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (15); Зубово-Полянском районе (5); Рузаевском, Чамзинском районах (по 3); Ковылкинском районе (2); Торбеевском, Лямбирском, Ардатовском, Дубенском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 15 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 84 года. Моложе 30 лет 3 человека.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5652 случая коронавируса. 4476 человек выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 5 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 528 человек на стационарном лечении

- 870 человека под наблюдением дома.