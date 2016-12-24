За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 35 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (10); Ковылкинском районе (7); Зубово-Полянском районе (3); Темниковском, Кочкуровском, Торбеевском районах (по 2); Рузаевском, Кадошкинском, Атюрьевском, Краснослободском, Дубенском, Лямбирском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 6 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет 3 человека, в том числе четырехлетний ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5556 случаев коронавируса, 4365 человек выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 2 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 530 человек на стационарном лечении

- 875 человек под наблюдением дома