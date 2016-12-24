В 2020 году планируется организовать переобучение, повышение квалификации не менее 310 работников предприятий

Социум

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»  в республике реализуется региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

В рамках проекта в 2020 году планируется организовать переобучение, повышение квалификации не менее 310 работников предприятий. По данным Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, подписаны соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат по переобучению, повышению квалификации работников в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда с 16 предприятиями республики на обучение 629 человек. Средняя стоимость обучения составила 26,1 тыс. руб.

Кроме того, на 2020 год запланирована модернизация центров занятости населения в Краснослободском и Зубово-Полянском районах. Предусмотрено проведение текущего ремонта помещений и приобретение необходимого оборудования. Общий объем финансирования на эти цели составляет 9,4 млн руб.

Основными показателями реализации проекта станут повышение уровня востребованности и удовлетворенности гражданами и работодателями качеством оказываемых государственных услуг - в 2020 году не менее 65%, к 2024 году - не менее 90%.

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