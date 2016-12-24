Максимальный уровень коллективного иммунитета от коронавируса выявлен у детей дошкольного и раннего школьного возраста

Роспотребнадзор России сообщает, что с 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения страны.

Второй этап начнется в 4-х субъектах– Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем этап будет проведен и в других регионах.

Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию коронавирусной инфекции.

В рамках первого этапа в июне-августе обследовано более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах Российской Федерации.

По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.

Заметим, что за последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 24 человека выписаны с выздоровлением.Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); Зубово-Полянском районе (5); Лямбирском, Рузаевском районах (2); Ковылкинском, Ардатовском, Торбеевском, Ромодановском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 6 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 75 лет. Моложе 30 лет 1 человек.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5462 случая коронавируса. 4287 человек выздоровели, 38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 30 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 505 человек на стационарном лечении

- 879 человек под наблюдением дома