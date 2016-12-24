Активисты ОНФ в Мордовии добиваются ликвидации стихийных свалок в Кочкуровском и Дубенском районах

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия добиваются ликвидации стихийных свалок в Кочкуровском и Дубенском муниципальных районах. Чтобы убрать их, общественники направили обращения в адрес глав администраций этих муниципалитетов.

На свалку в районе многоквартирного дома №22 по улице Школьной в селе Кочкурово активисты ОНФ обращали внимание еще два года назад. После критики Народного фронта площадка была убрана, но время от времени она возникает вновь. И это происходит по вине самих собственников. Хозяева близлежащих огородов захламляют дворовую территорию обрезками веток плодовых деревьев, досками, кусками кирпичей и сорняками с близлежащих огородов. Все это каждый раз складывается огромной кучей возле контейнерной площадки.

В районе многоквартирного дома №26 по улице Бровцева в селе Дубенки кроме сорняков общественники обнаружили остатки строительных материалов, старую мебель и даже сломанный телевизор.

Жители райцентра считают, что складирование твердых коммунальных отходов происходит по причине неудовлетворительной работы обслуживающей организации. Людям никто не разъяснил, что в соответствии с п.13 постановления правительства РФ №1156 от 12.11.2016 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» ответственность за содержание контейнерной площадки несет собственник земельного участка, на котором она расположена. Региональный оператор по обращению с ТКО несет ответственность только за вывоз и утилизацию отходов, размещаемых на контейнерной площадке, а также обязан подбирать отходы, просыпавшиеся при погрузке.

Мусорные контейнеры предназначены, прежде всего, для тех отходов, которые образуются в результате жизнедеятельности людей. В данном же случае обрезки веток, ботва и сорняки с личных огородов не попадают под понятие ТКО. Складывая подобные отходы возле контейнеров, каждый гражданин должен знать, что таким образом он нарушает не только закон, но и создает вокруг себя антисанитарные условия, несущие угрозу собственному здоровью.

Чтобы пресечь образование дальнейших несанкционированных свалок на контейнерных площадках и провести разъяснительную работу с населением, представители Народного фронта обратились в администрации Кочкуровского и Дубенского муниципальных районов.