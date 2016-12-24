Больных коронавирусом в возрасте до 30 лет за последние сутки в Мордовии не выявлено

По данным регионального оперативного штаба, в республике за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса, 26 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск и Ардатовском районе (по 8); Зубово-Полянском районе (7); Рузаевском, Ковылкинском районах (по 2); Атяшевском, Лямбирском, Старошайговском, Кадошкинском, Чамзинском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 20 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 89 лет. В возрасте до 30 лет больных за последние сутки не выявлено.

За весь период пандемии в республике зафиксирован 5301 случай коронавируса. 4165 человек выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 25 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 529 человек на стационарном лечении

- 881 человек под наблюдением дома.