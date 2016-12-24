Центр гигиены и эпидемиологии Мордовии ответит на вопросы о качестве и безопасности школьных товаров

Как правильно собрать ребенка в школу, расскажут специалисты Консультационного центра для потребителей. С 19 августа по 2 сентября жители Мордовии могут узнать, какими качествами должны обладать детская одежда, школьная форма, канцелярские принадлежности и т.д., чтобы быть удобными и безопасными для ребенка.

Бесплатную консультацию можно получить:

• по телефонам: 8 (8342) 47-17-20, 24-62-68;

• по адресу: г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1А, каб. 241.

Режим работы – по будням с 8:00 до 16:30.