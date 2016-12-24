В сентябре обучение школьников начнется в очном режиме. Учебные учреждения должны соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования:

• проведение генеральных уборок перед открытием школ;

• обязательная термометрия всех входящих в здание;

• усиление дезинфекционного режима;

• обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены;

• использование масок и перчаток персоналом пищеблоков;

• закрепление за каждым классом отдельного кабинета;

• проведение занятий в актовом, спортивном залах и библиотеке только для одного класса;

• запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами/школами.⠀

Праздничные мероприятия 1 сентября будут организованы по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты, т.е. масок для родителей.

⠀Эти параметры определены Роспотребнадзором совместно с Министерством просвещения РФ.