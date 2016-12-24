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Начальника материально-технического обеспечения Саранского механического завода будут судить за откаты
В сентябре обучение школьников начнется в очном режиме. Учебные учреждения должны соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования:
• проведение генеральных уборок перед открытием школ;
• обязательная термометрия всех входящих в здание;
• усиление дезинфекционного режима;
• обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены;
• использование масок и перчаток персоналом пищеблоков;
• закрепление за каждым классом отдельного кабинета;
• проведение занятий в актовом, спортивном залах и библиотеке только для одного класса;
• запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами/школами.⠀
Праздничные мероприятия 1 сентября будут организованы по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты, т.е. масок для родителей.
⠀Эти параметры определены Роспотребнадзором совместно с Министерством просвещения РФ.
Начальника материально-технического обеспечения Саранского механического завода будут судить за откаты
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