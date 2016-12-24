Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном

В минувшее воскресенье, 16 августа, около 12 часов дня на трассе Саранск - Рузаевка произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Мерседес Бенц». По предварительным данным, авария случилась при неудачном обгоне, который предпринял водитель японского седана, - «Мазда» врезалась в грузовик «Мерседес», а затем ее отбросило на следовавший в попутном направлении «Рено Флюенс».

Как выяснилось в дальнейшем, за рулем «Мазды» находился 57-летний руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске Николай Сурков, отправившийся в поездку вместе с 19-летним сыном. В результате ДТП пенсионный управляющий и молодой человек с тяжелыми травмами были доставлены больницу. У Николая Суркова медики зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и переломом основания черепа, а также множество других повреждений.

У 19-летнего сына Николая Суркова ранения оказались также весьма серьезными - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб легких, перелом грудины и другие повреждения. Пострадавших незамедлительно поместили в реанимацию, врачи стараются спасти им жизни.

Николай Сурков возглавил Управление пенсионного фонда в Саранске в мае 2018 года, до этого он работал на аналогичной должности в Лямбирском районе. А брат Николая Суркова - Михаил Сурков - длительное время руководил Атяшевским районом республики. В 2016 году он покинул пост районного главы, а уже через год встал у руля сельхозпредприятия «Кубань-М» в Краснодарском крае.