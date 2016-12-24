В Саранске по улице Коммунистической с 20 по 23 августа будет временно ограничено движение транспортных средств

На период проведения ремонтных работ филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на магистральной теплосети

с 08:00 20 августа до 24:00 23 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической от пересечения с ул. Ботевградской до дома № 79а по улице Коммунистической.

В связи с этим с 20 по 23 августа будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 7 вместо ул. Коммунистической будут следовать по ул. Полежаева, проспекту Ленина, ул. Васенко, ул. Гагарина и далее по действующим маршрутам.

Троллейбусные маршруты №№ 2, 8 вместо ул. Коммунистической будут следовать по ул. Васенко, проспекту Ленина до железнодорожного вокзала и обратно по указанным улицам.

Автобусный маршрут № 1 вместо участка ул. Коммунистической от ул. Ботевградской до ул. Гагарина будет следовать по ул. Ботевградской и ул. Полежаева.

Автобусные маршруты №№ 32 и 40 вместо участка ул. Коммунистической от ул. Ботевградской до ул. Гагарина проследуют по ул. Ботевградской – ул. Республиканской – ул. Гагарина и далее по действующим маршрутам.

Просим водителей и пассажиров общественного транспорта заблаговременно планировать маршрут движения.