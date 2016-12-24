На стадионе «Мордовия Арена» состоялся благотворительный концерт Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева

«Прежде всего, здесь должен быть план застройки территории»
Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание на улице Фурманова
14 августа в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Саранск прибыл Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
Руководителя прославленного коллектива встретил Глава Мордовии Владимир Волков, он провел для гостя ознакомительную экскурсию по столице республики, показав главные достопримечательности и объекты, построенные к чемпионату мира по футболу. Напомним, последний раз маэстро был в Саранске в 2017 году с гастрольным туром в рамках ежегодного Пасхального фестиваля.
В этом году из-за сложностей, связанных с пандемией, фестиваля не было. И вот теперь, когда ограничения частично сняты, Симфонический оркестр Мариинского театра дает благотворительные концерты. Выступления в рамках гастрольного тура уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле. В Саранск Валерий Гергиев прибыл по личному приглашению Владимира Волкова.
Концерт Симфонического оркестра состоялся на стадионе «Мордовия Арена». Его зрителями стали около 4 тысяч человек из столицы республики и всех муниципальных районов. Прежде всего, это медицинские работники, волонтеры, все те, кто помогал и помогает бороться с новым вирусом.
Зрители стали свидетелями по-настоящему завораживающего выступления, в котором прозвучали всемирно известные классические произведения.
Глава Мордовии Владимир Волков от всех жителей региона и от себя лично тепло поблагодарил музыкантов.
«Спасибо вам за замечательный концерт, который вы подарили нам сегодня, - сказал руководитель республики. – Когда в 2018 году мы с маэстро смотрели финальный матч чемпионата между сборными Франции и Хорватии, уже тогда мы говорили о следующем концерте в Саранске. И вот теперь это выступление состоялось на нашем стадионе, который также принимал матчи мирового первенства по футболу».
«Наш оркестр побывал во многих странах, в разных частях света. Нам очень приятно выступать здесь, в Саранске, на великолепном стадионе, в городе с отличной инфраструктурой и замечательными жителями. Благодарю всех зрителей за теплый прием нашего оркестра. Уверен, что мы вернемся сюда, и не раз. Удачи и здоровья всем!» — сказал Валерий Гергиев под овации трибун.
Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание на улице Фурманова
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
Правительство вернет часть денег туристам, решившим путешествовать по России
Всем, кто перенес коронавирусную инфекцию (даже бессимптомно), необходима реабилитация. О том, как пройти ее бесплатно и онлайн, рассказывает...
Когда в Мордовии снимут последние вирусные ограничения?
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
Мэр Саранска Петр Тултаев - о благоустройстве в парке Ленинского района
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии