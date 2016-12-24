На стадионе «Мордовия Арена» состоялся благотворительный концерт Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева

14 августа в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Саранск прибыл Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.

Руководителя прославленного коллектива встретил Глава Мордовии Владимир Волков, он провел для гостя ознакомительную экскурсию по столице республики, показав главные достопримечательности и объекты, построенные к чемпионату мира по футболу. Напомним, последний раз маэстро был в Саранске в 2017 году с гастрольным туром в рамках ежегодного Пасхального фестиваля.

В этом году из-за сложностей, связанных с пандемией, фестиваля не было. И вот теперь, когда ограничения частично сняты, Симфонический оркестр Мариинского театра дает благотворительные концерты. Выступления в рамках гастрольного тура уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле. В Саранск Валерий Гергиев прибыл по личному приглашению Владимира Волкова.

Концерт Симфонического оркестра состоялся на стадионе «Мордовия Арена». Его зрителями стали около 4 тысяч человек из столицы республики и всех муниципальных районов. Прежде всего, это медицинские работники, волонтеры, все те, кто помогал и помогает бороться с новым вирусом.

Зрители стали свидетелями по-настоящему завораживающего выступления, в котором прозвучали всемирно известные классические произведения.

Глава Мордовии Владимир Волков от всех жителей региона и от себя лично тепло поблагодарил музыкантов.

«Спасибо вам за замечательный концерт, который вы подарили нам сегодня, - сказал руководитель республики. – Когда в 2018 году мы с маэстро смотрели финальный матч чемпионата между сборными Франции и Хорватии, уже тогда мы говорили о следующем концерте в Саранске. И вот теперь это выступление состоялось на нашем стадионе, который также принимал матчи мирового первенства по футболу».

«Наш оркестр побывал во многих странах, в разных частях света. Нам очень приятно выступать здесь, в Саранске, на великолепном стадионе, в городе с отличной инфраструктурой и замечательными жителями. Благодарю всех зрителей за теплый прием нашего оркестра. Уверен, что мы вернемся сюда, и не раз. Удачи и здоровья всем!» — сказал Валерий Гергиев под овации трибун.