14 августа на стадионе «Мордовия Арена» состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Концерт продолжит традиционные выступления Маэстро и коллектива Мариинского театра по важнейшим городам на карте России, сыгравшим особую роль в годы Великой Отечественной войны и будет приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы. Начало в 18:30.

Вместе с другими братскими народами вклад в разгром гитлеровской Германии внесли уроженцы Мордовии. Не дожидаясь повесток из военкоматов, коммунисты, комсомольцы, беспартийные шли на призывные пункты с просьбой отправить их на фронт. Свыше 6 тысяч добровольцев ушли на фронт в первые два месяца.

«До Берлина путь далек, а я прошел его от Мордовии» - написал на рейхстаге в День Победы солдат из села Лесное Кичатово Темниковского района Павел Бердов, кавалер ордена Славы II-ой и III-ей степени.

Более 60 тысяч жителей республики приняли участие в строительстве оборонительных рубежей по рекам Мокша и Сура. Под руководством военных специалистов труженики республики рыли противотанковые рвы, траншеи, окопы, ходы сообщения, делали проволочные заграждения, лесные завалы и др. В республике разместились 17 промышленных предприятий.

Стоит отметить, что маэстро Гергиев приезжает в Саранск с концертом в третий раз. Нынешний визит, как и прежде, состоится по личному приглашению Главы Мордовии Владимира Волкова.

С 9 по 20 августа Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра, следуя без малого 20-летней традиции, проедут по маршруту Московского Пасхального фестиваля. Подготовлены особые программы концертов-посвящений героям сегодняшнего дня — врачам, которые продолжают сражаться за жизни людей по всей стране. Пристальное внимание при составлении маршрута уделено городам-героям и городам воинской славы. Концертный тур посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны.