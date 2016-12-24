В Мордовии пресечена противоправная деятельность группы активистов запрещенной международной религиозно-экстремистской организации

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Управлением ФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального МВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы активистов запрещенной международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» из числа жителей Ромодановского и Лямбирского районов Республики Мордовия. Подозреваемые вину в совершении указанных преступлений признали полностью. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов, а также в мечетях г. Саранска, с. Белозерье Ромодановского района РМ и с. Латышовка Кадошкинского района РМ изъято более 1 тысячи экземпляров религиозной литературы, в том числе включенной в Федеральный список экстремистских материалов, либо с признаками экстремизма.
Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремисткой организации).
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.
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