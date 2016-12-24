Тележурналист из Мордовии стала лучшей на Всероссийском конкурсе телевизионных фильмов и программ

В Саратове подвели итоги 11 Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права», который является наиболее значимым и престижным в сфере телевидения, правовой и гражданской культуры России. Участники – журналисты со всей страны прислали около 200 работ. Это журналистские расследования, сюжеты о борьбе с коррупцией, противодействию экстремизму, защита семьи и детства. Всего 9 номинаций. В этом году из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом его впервые проводили в онлайн формате. Благодаря современным технологиям в режиме реального времени журналисты со всей страны смогли поучаствовать в мастер-классах ведущих телевизионных мэтров, послушать семинары, встретиться со звездами кино, обменяться опытом. В финале конкурса за победу боролась Юлия Литвинова из Мордовии. Специальный корреспондент телеканала НТМ отправила на конкурс четыре выпуска своей авторской программы «Острые темы», три из которых претендовали на главные призы. Также работы Юлии оказались в лидерах зрительского голосования. Республика активно в этом участвовала.

В итоге после трех конкурсных дней были названы имена победителей. Лучшим сюжетом в России жюри признало работу из Мордовии «Любимый тиран» Юлии Литвиновой, которую она посвятила проблемам и жертвам домашнего насилия, а также скандальному законопроекту, который не приняли депутаты Госдумы из-за многих противоречий экспертов и общества. Телеканалу НТМ досталась статуэтка и диплом победителя.

Это не первая награда Юлии Литвиновой. Ранее на конкурсе «Мир Права» она получала призы, в том числе и Гран При конкурса 2016 года за видеосюжет «Материнский бизнес».