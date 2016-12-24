Информация о четырех новых летальных случаях от коронавируса в Мордовии оказалась ошибочной

1 августа в федеральной статистике по заболеванию коронавирусом появилась информация о четырех новых летальных случаях в Мордовии.

Региональный оперативный штаб пришел от этих данных в недоумение и сразу же сообщил, что информация по новым смертям уточняется. И уже во вторник, 4 августа, выяснилась причина столь резкого скачка в показателях печальной статистики. По сведениям оперативного штаба, «информация о четырёх новых летальных случаях по Мордовии, размещённая на федеральном ресурсе стопкоронавирус.рф 1 августа, не соответствует действительности и является следствием технической ошибки при заполнении реестра COVID-19. На данный момент в Мордовии по-прежнему зарегистрировано 34 летальных случая, основной причиной которых послужил ковид-19».