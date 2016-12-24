В Саранске на улице 1-й Промышленной с 29 по 31 июля будет временно ограничено движение транспортных средств

Наш город

В связи с ремонтом автодороги по улице 1-й Промышленной будет временно ограничено движение транспортных средств:

- с 08:00 до 24:00 29 июля от Лямбирского шоссе до поворота к АО «Саранский телевизионный завод»;

- с 00:00  30 июля до 23:00 31 июля от поворота к АО «Саранский телевизионный завод» до ул. Пролетарской.        

В связи с вводимыми ограничениями движения транспорта по ул. 1-й Промышленной 29 июля автобусный маршрут №28 будет осуществлять движение до остановки «Кадастровая палата». 30 и 31 июля конечным пунктом автобусного маршрута №28 будет остановка «Телевизионный завод».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Взятки и гособоронзаказ

Начальника материально-технического обеспечения Саранского механического завода будут судить за откаты

Смертельная вечеринка

Владелец частной бани, где при пожаре погибла 27-летняя девушка, ответит в суде за причинение смерти по неосторожности

Просьбы и решения

Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу