В Саранске на улице 1-й Промышленной с 29 по 31 июля будет временно ограничено движение транспортных средств

В связи с ремонтом автодороги по улице 1-й Промышленной будет временно ограничено движение транспортных средств:

- с 08:00 до 24:00 29 июля от Лямбирского шоссе до поворота к АО «Саранский телевизионный завод»;

- с 00:00 30 июля до 23:00 31 июля от поворота к АО «Саранский телевизионный завод» до ул. Пролетарской.

В связи с вводимыми ограничениями движения транспорта по ул. 1-й Промышленной 29 июля автобусный маршрут №28 будет осуществлять движение до остановки «Кадастровая палата». 30 и 31 июля конечным пунктом автобусного маршрута №28 будет остановка «Телевизионный завод».