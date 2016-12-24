В Саранске на улице 1-й Промышленной с 29 по 31 июля будет временно ограничено движение транспортных средств

В Мордовии выросло вознаграждение за сдачу оружия
За винтовку, карабин, пистолет или револьвер можно получить теперь 4 тысячи рублей
В связи с ремонтом автодороги по улице 1-й Промышленной будет временно ограничено движение транспортных средств:
- с 08:00 до 24:00 29 июля от Лямбирского шоссе до поворота к АО «Саранский телевизионный завод»;
- с 00:00 30 июля до 23:00 31 июля от поворота к АО «Саранский телевизионный завод» до ул. Пролетарской.
В связи с вводимыми ограничениями движения транспорта по ул. 1-й Промышленной 29 июля автобусный маршрут №28 будет осуществлять движение до остановки «Кадастровая палата». 30 и 31 июля конечным пунктом автобусного маршрута №28 будет остановка «Телевизионный завод».
За винтовку, карабин, пистолет или револьвер можно получить теперь 4 тысячи рублей
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