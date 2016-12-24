За последние сутки в Мордовии выявлено 35 случаев коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

Взятки и гособоронзаказ
Начальника материально-технического обеспечения Саранского механического завода будут судить за откаты
Новые случаи подтверждены в г.о. Саранск (10); в Атяшевском районе (6); Ичалковском и Большеберезниковском районах (по 4); Рузаевском, Большеигнатовском, Лямбирском районах (по 2); Ковылкинском, Зубово-Полянском, Ардатовском, Инсарском, Чамзинском районах (по 1).
Среди новых больных старше 60 лет – 11 человек (двоим самым пожилым по 80 лет). Моложе 30 лет – 2 человека (самому молодому 25 лет).
За период пандемии в Мордовии выявлено 4192 случая коронавируса. 3087 человек выздоровели. 32 скончались.
По данным на 21 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 858 человек на стационарном лечении
- 865 человек под наблюдением дома
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