На портале Госуслуг жители Мордовии могут оформить выплаты за временную опеку

В Мордовии скорректирован бюджет
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение специальной выплаты гражданам, которые в апреле-июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами РФ отдельно за периоды апрель-май и июнь. Период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять не менее семи дней.
Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом.
Территориальный орган Пенсионного Фонда РФ рассматривает заявления в течение пяти рабочих дней, уведомление о решении поступят в личный кабинет на портале Госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения.
Выплаты производятся из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого под опеку.
Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поручил выделить в 2020 году из федерального бюджета дополнительные ассигнования на финансирование специальных выплат.
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
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