Братья Красноперовы ответят за цифровое хищение продукции с завода «Сарансккабель» на 11 миллионов 600 тысяч рублей

В Мордовии следователи МВД по РМ завершили расследование уголовного дела о масштабном хищении с применением цифровых технологий продукции завода «Сарансккабель». Обвинение предъявлено братьям Иоанну и Артему Красноперовым. По данным следствия, братья увели с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции на 11 миллионов 600 тысяч рублей.

По подозрению в особо крупном мошенничестве братья Красноперовы были заключены под стражу в Саранске еще осенью прошлого года. Как утверждает следствие, они подошли к хищению с умом - использовали ресурсы известной электронной торговой площадки и цифровую подпись маститой российской корпорации.

Следователи выяснили, что в апреле прошлого года в распоряжение Красноперовых попала цифровая электронная подпись крупнейшего мирового производителя титана - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Она открывала перед злоумышленниками широчайшие перспективы - цифровой подписью можно было заверять документы на многие миллионы рублей. Действовали братья дистанционно - находясь в городе Домодедово, от имени корпорации ВСМПО-АВИСМА они разместили на электронной торговой площадке коммерческое предложение на приобретение кабельной продукции. Желающих заключить контракт с известной компанией оказалось больше десятка, но в торгах победу одержал наш завод «Сарансккабель». В результате с мордовского предприятия в Москву отправились 25 тонн продукции стоимостью 11 миллионов 600 тысяч рублей.

По условиям контракта расчет за поставку товара производился в течение трех недель, но как можно было не доверять корпорации с мировым именем? На самом «Сарансккабеле» по этой причине не слишком беспокоились отсрочкой платежа за поставку продукции.

«Подозреваемые встретили фуры с товаром и спрятали его на одной из контейнерных площадок с целью последующей продажи. В результате проводимых мероприятий местонахождение похищенного было установлено. Изъятая продукция возвращена владельцу», - сообщили в МВД по РМ.

Прятали кабель братья Красноперовы в Подмосковье на заблаговременно арендованной площадке и активно подыскивали покупателя на полученный кабель. Главное было быстро реализовать похищенное, пусть и с большим дисконтом. Но тут в дело вмешались оперативники МВД - Артема Красноперова взяли в столице России, его брата Иоанна - в Саранске. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет неволи.

Заметим, что оба обвиняемых являются священнослужителями - Артем был настоятелем прихода в Инсарском районе республики, Иоанн - дьяконом в Саранске.