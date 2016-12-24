Ко Дню эколога активисты ОНФ в Мордовии высадили в новом микрорайоне Саранска клёны и кусты сирени

В преддверии Дня эколога активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия провели в одном из новых микрорайонов Саранска экологическую акцию «Посади дерево». В районе многоквартирного дома №1/4 по улице Татьяны Бибиной было посажено 10 саженцев клёна и кусты сирени. Посадочный материал с личного дачного участка доставила одна из горожанок.

В условиях распространения коронавирусной инфекции и в связи с введением запрета на массовые мероприятия общественникам вместе с жильцами многоквартирного дома пришлось соблюдать не только меры безопасности, но и особенности ухода за растениями. Ребята предварительно выбрали территорию для озеленения. Советовались, как правильно выкопать лунки, размещать в них саженцы и ухаживать за ними.

«Надеемся, что посаженные клёны и кусты сирени в скором времени приживутся и будут радовать жителей нового микрорайона. Это наша не последняя экологическая акция. Осенью мы планируем еще высадить деревья», - отметил модератор тематической площадки «Экология» в Республике Мордовия Дмитрий Массеров.

Основной целью экологической акции «Посади дерево» является формирование ответственного отношения к окружающей среде, озеленение и благоустройство новых территорий городского округа Саранск.

«Отрадно, что во время посадки деревьев к нам присоединялись люди и выражали желание озеленить территорию своего дома. Хорошо, что наш пример стал «заразительным», а это значит, что все что мы делаем не зря! Начинайте с себя, благоустраивайте свое экопространство, заботьтесь об экологии не словом, а делом, и тогда природа ответит нам взаимной доброжелательностью» - прокомментировала руководитель регионального Исполкома ОНФ в Республике Мордовия Наталья Сайгачёва.

Активисты ОНФ постоянно формируют у населения привычку экологической бережливости, проводя на регулярной основе такие мероприятия как «Вредная батарейка», «Пластиковая гора», «Сохраним дерево», «Чистые берега» и другие.

В День эколога свои тематические материалы общественники выложат в социальные сети.