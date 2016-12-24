Житель Мордовии стал победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой город»

1 июня участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои проекты, заявленные в номинации «Мой город». Одним из победителей стал Роман Кузнецов из Республики Мордовия.

Роман Кузнецов, студент Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, представил свой проект «Уроки чистоты», направленный на формирование экологической культуры жителей города на примере популяризации раздельного сбора бытовых отходов и озеленения жилых зон.

«Конкурс «Моя страна – моя Россия даёт большой толчок в развитии и продвижении твоего проекта. Это замечательное место для новых знакомств, получения огромного опыта и знаний для дальнейшей жизни», – отметил Роман.

«Своё двухлетие президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила полностью обновленной, увеличилось число проектов, а эпидемиологическая обстановка продиктовала необходимость пересмотреть формат проведения многих конкурсов. Одним из первых готовность выхода в онлайн показал проект «Моя страна – моя Россия». В нынешнем году в очный этап конкурса прошло 738 человек из 75 регионов России. Многим из них предстоит защитить свои инициативы дистанционно. Уверен, что вынужденные ограничения не станут препятствием их реализации», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров подчеркнул, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» является отличной платформой для реализации инициатив талантливой молодежи по развитию своих территорий: «Лишь совместными усилиями государства, администрации города и его жителей можно добиться достойных результатов. Мы видим плоды реализации инициатив конкурсантов в номинации «Мой город» и рады поддерживать их в дальнейшем».

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала, что часть защит временно переведены в онлайн-режим: «Защиты будут проходить в течение месяца - с 21 мая по 23 июня. Позади защиты в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны» и в специальной номинации «Слово о моей стране», сегодня прошла защита в номинации «Мой город» - одной из крупнейших в конкурсе. Мы уверены, что полученный опыт онлайн-защит мы сможем использовать и в дальнейшем, после стабилизации эпидемиологической обстановки».

Дистанционно пройдет защита проектов и в номинациях «Экология моей страны» (6 июня), «Моё село» (10 июня), в специальной номинации «Развитие ассоциации выпускников конкурса» (17 июня), «Моя гостеприимная Россия» (19 июня). Завершающей месяц онлайн-защит станет номинация «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», которая пройдёт 23 июня. Очные этапы других номинаций пока перенесены на более поздние сроки.

В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» у конкурсантов появилась уникальная возможность получить грант на реализацию своей инициативы в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

«В 2020 году в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия» впервые проходит грантовый конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Это дополнительная возможность для молодых граждан нашей страны в реализации их инициативы. Уверены, что все представленные идеи обязательно осуществятся и принесут пользу городу, региону и стране в целом», – рассказала начальник отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи Дарья Кукушкина.

Координатор номинации «Мой город», председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Московской городской Думы Александр Козлов отметил, что номинация «Мой город» стала отличным подспорьем регионов для устройства комфортного городского быта: «Количество участников растет из года в год, доказывая актуальность темы. В заочном этапе номинации нынешнего сезона приняло участие 5 866 человек, экспертное жюри отобрало 39 финалистов, которые представят свои инициативы в рамках очных защит. Важно отметить, что среди конкурсантов много школьников, которые уже сейчас поднимают в своих проектах вопросы благоустройства городской среды».

«Будущие архитекторы и градостроители, разрабатывая свои проекты в соответствии с требованиями конкурса «Моя страна - моя Россия», учатся взаимодействовать с жителями и местными органами власти, учитывать запросы и мнение общественности, студенты МИТУ-МАСИ помогают школьникам оформить свои идеи для участия в конкурсе, что становится инструментом профориентации. Победители конкурса получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в образовательные организации страны, в том числе и МИТУ-МАСИ», – рассказала первый проректор МИТУ-МАСИ - партнёра номинации «Мой город» - Светлана Забелина.

Список участников очного тура размещен на сайте www.moyastrana.ru.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».