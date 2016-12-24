В Мордовии продуктовую помощь с «Тележек добра» получили более 30 нуждающихся семей

В Мордовии участники всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ - активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта доставили 33 продуктовых набора из «тележек добра» нуждающимся жителям региона. Прежде чем их передать адресатам, пакеты в целях безопасности предварительно обработали дезинфицирующими средствами.

«Тележки добра» для благотворительного сбора нескоропортящихся продуктов питания установлены в 11 саранских магазинах торговой сети «Эверест» и магазина «Мордовский». Директор одного из них по улице Косарева, 91 организовала через громкую связь в торговом зале вещание о проведении благотворительного мероприятия.

К акции Народного фронта подключились неравнодушные покупатели, которые оставляют в специальном месте крупы, макароны, консервы, сахар, растительное масло и товары бытовой химии.

После того, как «тележка добра» наполняется, представители регионального отделения ОНФ комплектуют продуктовые наборы и доставляют их на дом. В числе получателей - семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса. 38-летняя Наталья М. потеряла работу на частном предприятии и осталась без средств к существованию. Одинокая мама живет с дочерью-школьницей и помощи, по ее словам, ждать неоткуда. Продуктовый набор общественники также собрали для 74-летней Натальи П. Пожилая женщина, попавшая в трудную ситуацию, попросила оказать ей продуктовую помощь. В тяжелом положении оказалась также семья Р., воспитывающие двоих несовершеннолетних детей. Глава семьи потерял работу, а его супруга находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

«Мы стараемся помочь всем, кто к нам обращается. Хочется поблагодарить всех неравнодушных жителей нашего города, откликнувшихся и в меру своих возможностей оказывают помощь различными продовольственными товарами. Большое спасибо и кассирам магазинов, которые не остаются в стороне от доброго дела», - прокомментировала активист регионального отделения ОНФ в Республике Мордовия Людмила Анютина.

Сбор продуктов в рамках акции ОНФ «тележка добра» продуктовых магазинах Саранска продолжается.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Организаторы акции – ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.