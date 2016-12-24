В Мордовии задержали подполковника полиции за «наркопровокацию»

Транспорт пошел, вирус остался
Ну что ж, в Мордовии стали постепенно снимать антивирусные ограничения. С 25 мая начал полноценно работать общественный транспорт - автобусы и...
В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.
По версии следствия, в 2018 году сотрудники органов внутренних дел в целях искусственного формирования положительных показателей в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживаемого района, спровоцировали мужчину к незаконному приобретению и хранению наркотического средства. В результате он был привлечен к уголовной ответственности с последующим его осуждением к длительному сроку лишения свободы. Кроме того, подозреваемые получили от родственников указанного мужчины денежные средства в сумме 2 миллиона рублей за то, что они якобы поспособствуют тому, чтобы его не заключали под стражу и назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России.
В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны двое человек, один из которых действующий, второй бывший сотрудники органов внутренних дел. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
По сторонним данным, речь идет о заместителе руководителя отдела МВД «Ковылкинский» Алексее Панюшине. Подполковника по этому делу задержали прямо ночью.
Как сообщает Следственный комитет по РМ, сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.
Ну что ж, в Мордовии стали постепенно снимать антивирусные ограничения. С 25 мая начал полноценно работать общественный транспорт - автобусы и...
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики
Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group»...
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев