В Мордовии задержали подполковника полиции за «наркопровокацию»

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.

По версии следствия, в 2018 году сотрудники органов внутренних дел в целях искусственного формирования положительных показателей в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживаемого района, спровоцировали мужчину к незаконному приобретению и хранению наркотического средства. В результате он был привлечен к уголовной ответственности с последующим его осуждением к длительному сроку лишения свободы. Кроме того, подозреваемые получили от родственников указанного мужчины денежные средства в сумме 2 миллиона рублей за то, что они якобы поспособствуют тому, чтобы его не заключали под стражу и назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России.

В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны двое человек, один из которых действующий, второй бывший сотрудники органов внутренних дел. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По сторонним данным, речь идет о заместителе руководителя отдела МВД «Ковылкинский» Алексее Панюшине. Подполковника по этому делу задержали прямо ночью.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.