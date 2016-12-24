Активисты ОНФ в Мордовии передали продукты из «тележек добра» многодетной семье, воспитывающей 17 детей

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия в рамках акции #МыВместе передали многодетной семье Висюлькиных из города Темникова продуктовые наборы из «тележек добра» и канцелярские товары. В семье воспитываются 17 детей, в том числе 11 приемных.

В продуктовый набор общественники положили муку, крупы, макароны, сахар, чай, консервы, подсолнечное масло и сгущенное молоко, а в канцелярию - цветную бумагу, картон, альбомы для рисования, коробки с гуашью, кисточки, ластики, карандаши, точилки, клей и бумагу для печати.

«Мы сейчас переживаем непростые времена. И, пожалуй, нет ни одной семьи, которая не испытывала бы проблем в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а особенно многодетные. Чтобы все эти трудности преодолеть, нам нужно всем объединиться, сплотиться и помогать друг другу по мере сил и возможностей», - прокомментировала участница акции #МыВместе, глава регионального исполкома ОНФ в Мордовии Наталья Сайгачева.

Елена и Александр Висюлькины поблагодарили общественников и неравнодушных жителей республики за оказанную помощь и вкратце рассказали о своей дружной семье.

Чтобы накормить восемь мальчиков и девять девочек, многодетной матери Елене Владимировне только на первое приходится ежедневно готовить десятилитровую кастрюлю супа. Женщина считает, что для здорового питания детей нужно готовить самим, а не покупать в магазине полуфабрикаты. Поэтому большинство продуктов у Висюлькиных домашние, выращенные на своем земельном участке. После сбора урожая они делают заготовки на зиму: закручивают по 200 и более банок маринованных огурцов и помидоров, варят компоты, варенья, замораживают свежие ягоды и грибы, которые вместе собирают в темниковских лесах. Таким образом дети быстрее приучаются к самостоятельному труду, считают родители. Елена и Александр уверены, что в большой дружной семье нужно все делать сообща и не лениться.

Ранее 12 продуктовых наборов из «тележек добра» в Мордовии получили маломобильные граждане и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Прежде чем передать продукты нуждающимся активисты ОНФ предварительно их обрабатывают дезинфицирующими средствами. Специальные корзины, в которые граждане могут пожертвовать продукты длительного хранения, установлены в 11 магазинах Саранска.