Сбербанк с начала года выдал жителям Мордовии более 900 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд рублей

Сейчас в Сбербанке действуют сразу несколько программ и акций для ипотечных заемщиков. В ряде случаев у клиентов есть возможность совмещать условия действия государственных программ с собственными предложениями Сбербанка, увеличивая таким образом дисконт по процентной годовой ставке.

Клиенты имеют возможность приобрести квартиру на первичном рынке жилья в рамках федеральной программы «2020». В ипотеку по ставке 6,4% годовых можно приобрести готовое или строящееся жилье в многоквартирных домах от застройщика. Сбербанк может снизить ставку по данной программе до 6,1% годовых при условии использования услуги «электронная регистрация». Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.

На сегодняшний день Сбербанк принял уже более 80 заявок от жителей Мордовии на получение ипотечного кредита по этой федеральной программе на общую сумму 130 млн рублей.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на DomClick.ru».

С июня 2020 года в Сбербанке начинает свою работу «Сервис подбора недвижимости в новостройках». Он позволяет клиентам приобрести квартиру со скидкой и выбирать недвижимость, исходя из своих индивидуальных потребностей. После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков. Одним из первых застройщиков, сотрудничающих со Сбербанком в данном направлении, стала «Мордовская ипотечная корпорация».

«Мы отмечаем стабильный интерес жителей Мордовии к ипотечным кредитам. Ситуация на рынке ипотеки сегодня крайне выгодна для заемщиков. Этому способствуют актуальные предложения, эффективные государственные ипотечные программы и возможность получения дополнительного дисконта на процентную ставку», - сказала Анна Салеева.