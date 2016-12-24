Уважаемые налогоплательщики! УФНС России по Мордовии напоминает, что компании и предприниматели из пострадавших отраслей могут получить средства из бюджета для частичной компенсации своих потерь. Субсидия рассчитывается исходя из численности работников и МРОТ. Прием заявок на выплату начался 1 мая.

Для получения субсидии налогоплательщику необходимо:

находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта;

иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта основной код по ОКВЭД, который есть в правительственном перечне пострадавших отраслей. Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень;

не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, в отношении него не должно быть решения об исключении из ЕГРЮЛ;

не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и страховым взносам в сумме более 3 тыс. руб.;

сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью работников в марте. Налоговая служба рекомендует субъектам МСП по возможности досрочно передать в ПФР сведения по форме СЗВ-М о работающих и уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года. Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит быстрее получить поддержку государства, предусмотренную постановлением Правительства РФ № 576 от 24 апреля 2020 года.

Заявление для получения субсидии подается в налоговый орган по месту учета организации (месту жительства ИП) по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика в следующие сроки: