«МАЭСТРО ВЕРБОВКИ»
На счету ветерана «Смерша» около 30 выявленных и арестованных агентов иностранных разведывательных и контрразведывательных органов
Уважаемые налогоплательщики! УФНС России по Мордовии напоминает, что компании и предприниматели из пострадавших отраслей могут получить средства из бюджета для частичной компенсации своих потерь. Субсидия рассчитывается исходя из численности работников и МРОТ. Прием заявок на выплату начался 1 мая.
Для получения субсидии налогоплательщику необходимо:
Заявление для получения субсидии подается в налоговый орган по месту учета организации (месту жительства ИП) по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика в следующие сроки:
На счету ветерана «Смерша» около 30 выявленных и арестованных агентов иностранных разведывательных и контрразведывательных органов
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