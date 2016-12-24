День Победы

Если потеряли работу
Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного...
Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного...
В селе Дракино Торбеевского района в частном доме обнаружены тела погибших молодых супругов
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью
О ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ в понедельник рассказал военный комиссар республики
Глава РМ Владимир Волков объявил, что выезды на дачи и в районы на майские праздники разрешены, но при строжайшем соблюдении самоизоляции
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
10 апреля в республике за сутки подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
Афиша мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Республики Мордовия
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности