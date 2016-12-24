День Победы

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Если потеряли работу

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Кровавая мистерия

В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью

День Победы

Афиша мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Республики Мордовия

Конкурс красоты

№6  Анна

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