На поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в Мордовии может быть выделено свыше 3 миллиардов рублей

Репортер

Глава РМ Владимир Волков обсудил с членами регионального кабмина вопросы функционирования финансово-экономической сферы и перспективы реализации утвержденных антикризисных мероприятий.

Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, объемы бюджетных поступлений должны существенно сократиться. Суммарный ущерб, по предварительным подсчетам,  оценивается в 4,7 миллиарда рублей. В таких условиях для восполнения потерь и выполнения социальных обязательств необходимо поддержать хозяйствующие субъекты. Особое внимание при этом планируется уделить предприятиям малого и среднего бизнеса. Только в текущем году им может быть выделено свыше 3 млрд. руб.  «Причем, проводить такую работу нужно без излишнего формализма - оперативно и предметно, в индивидуальном порядке разбирая каждую ситуацию», - пояснил Владимир Волков.

Также на совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия с федеральными органами структурами. Согласно, принятым Президентом и Правительством страны решениям, регионам предполагается дополнительно выделить около 200 млрд. рублей на обеспечение их финансовой устойчивости. Распределение субсидий пройдет, как ожидается, уже ближайшее время, для республики это станет существенной поддержкой.

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