Цены на продукты питания должны замедлить свой рост

По каким симптомам можно распознать COVID-19?
Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус...
Такое мнение высказал Глава РМ Владимир Волков. «Пока производителями сельхозпродукции идут нам навстречу, - сообщил он. - Думаю, до следующего сезона цены не вырастут. К примеру, мясная продукция в целом еще долго не подорожает». При этом Владимир Волков уточнил, что недавний «всплеск» был обусловлен с одной стороны тревожными ожиданиями населения, а с другой – падением курса рубля по отношению к основным мировым валютам.
Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус...
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
Саранского градоначальника возмутила информация из «паблика»
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
Глава РМ Владимир Волков объявил, что выезды на дачи и в районы на майские праздники разрешены, но при строжайшем соблюдении самоизоляции
В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
Глава Мордовии рассказал жителям республики об усилении мер борьбы с коронавирусом