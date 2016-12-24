Цены на продукты питания должны замедлить свой рост

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Такое мнение высказал Глава РМ Владимир Волков. «Пока производителями сельхозпродукции идут нам навстречу, - сообщил он. - Думаю, до следующего сезона цены не вырастут. К примеру, мясная продукция в целом еще долго не подорожает». При этом Владимир Волков уточнил, что недавний «всплеск» был обусловлен с одной стороны тревожными ожиданиями населения, а с другой – падением курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

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