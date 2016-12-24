«10 дней - как на фронте: никаких шашлыков, гулянок, походов друг к другу в гости»

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции

Глава республики Владимир Волков 27 апреля в режиме видео-конференц-связи провел совещание с членами Правительства республики и главами муниципальных районов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. О конкретных направлениях работы в условиях эпидемии Главе республики доложили зампреды Правительства, руководители профильных министерств и отдельных районов.

Руководитель региона подчеркнул, что обстановка усложняется как в Мордовии, так и в соседних регионах. Так, на карантин было закрыто село Дивеево Нижегородской области, где зафиксирован серьезный очаг заболевания.

«Дивеево сейчас, что называется, горит. Туда не пускают даже к близким родственникам. А у нас там рядом Темников, Теньгушево, Ельники, Краснослободск не так далеко, Зубова Поляна (где и так сейчас сложная ситуация)», - сказал Владимир Волков.

Глава республики отметил: если на Пасху ограничения строго соблюдались, то затем контроль был ослаблен. И если так пойдет дальше, на майские праздники мы можем получить еще более значительные вспышки заболеваемости.

Число заболевших в Мордовии ежедневно растет, они есть во всех районах республики. При этом в последнее время увеличивается количество заразившихся людей в возрасте до 40 лет, а также больных с тяжелой формой заболевания.

Медицинские мощности работают на пределе возможностей. Одну районную больницу - Ардатовскую - полностью перевели на лечение больных с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня вся больница имени Каткова, которая всегда была связана с оказанием экстренной медицинской помощи по разным направлениям, стала ковидным госпиталем. Мы вынуждены изменить маршрутизацию больных в другие учреждения, менее подготовленные, но у нас нет другого выбора, - подчеркнул министр здравоохранения республики Олег Маркин. - Для работы в госпиталях Саранска привлечены врачи со всех районов. Мы уже готовим под больных КОВИД-19 и другие больницы. При этом у нас инфицированы 16 медицинских работников, 4 из них - в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии».

В реанимации в настоящее время находятся 50 человек, в том числе 20 пациентов - на искусственной вентиляции легких.

«Изначально мы должны были 395 коек развернуть, - напомнил Владимир Волков. - Хорошо, что развернули больше - чувствовали, что понадобится. И готовим еще дополнительные, будет тысяча. Но ведь другим пациентам, с другими заболеваниями, которые никуда не делись, тоже нужны места!»

Глава республики подчеркнул, что усугубляющаяся ситуация с заболеваемостью вынуждает власти идти на непопулярные у населения меры. Например, ограничение работы рынков и общественного транспорта. Но на них, как особо отметил Владимир Волков, настаивают специалисты - руководители территориального управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Это вынужденные меры, к которым пришлось прибегнуть из-за безответственности некоторых граждан. На горячую линию Главы Мордовии поступают многочисленные обращения от жителей республики о нарушении режима самоизоляции и бездействии со стороны органов местного самоуправления и правоохранителей. Глава республики привел конкретные примеры и обрушился с критикой на некоторых глав районов.

«С некоторых адресов у нас по нескольку звонков, люди говорят: «Мы вам вчера звонили, мы вам два дня назад, три дня назад звонили, а к этим людям, нарушающим режим самоизоляции, так никто и не пришел». Мы что - хотим, чтобы у нас всё запылало? Еще пример, люди жалуются: горячая линия в Ковылкино - три дня нельзя дозвониться. Можно такое себе представить: три дня не могут дозвониться? Товарищ глава района, а что вы там делаете?» - возмутился руководитель республики.

Владимир Волков подчеркнул, что число обращений особенно возросло в последние дни, и призвал глав районов и сельских поселений отнестись к этому со всей ответственностью. Тем более что впереди потенциально опасный период - майские праздники, на которые снова придется огромный наплыв людей из других регионов, прежде всего из Москвы. И здесь необходимо объединять усилия всем: и органам власти, и местному самоуправлению, и правоохранителям, и самим жителям республики. До тех пор, пока не будет пройден пик заболеваемости. На первом месте - жесткое соблюдение режима самоизоляции.

«Приехал помогать родителям - вот тебе дом, вот тебе огород, а вот тебе забор! За забор выходить нельзя. В эти дни за соблюдением этих требований должны следить все: и официальные структуры, и силовые. 10 дней - как на фронте: никаких шашлыков, гулянок, походов друг к другу в гости - ничего не должно быть», - подытожил Владимир Волков.

Глава республики отметил, что в ближайшее время будут приняты необходимые решения по обеспечению санитарно-эпидемической защиты населения при открытии дачного сезона. Ранее Глава РМ дал поручение в кратчайшие сроки проработать оптимальные пути решения вопросов, связанных с выполнением профилактических мер при проезде или проходе граждан на дачные и приусадебные участки. По словам Владимира Волкова, высокая социальная значимость проблемы сомнений не вызывает. «У нас всегда так было: когда ограничиваются доходы, люди начинают сажать картошку, огурцы, помидоры, делать заготовки на зиму. И относиться к этому нужно с пониманием», - отметил он.