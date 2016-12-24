В саранских отделениях Почты России установлены защитные экраны для безопасности клиентов и операторов

На операционных окнах в почтовых отделениях столицы Мордовии установлены специальные защитные экраны для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Защитные экраны изготовлены из специального прозрачного оргстекла, их легко собирать и переносить при необходимости, а также можно обрабатывать дезинфицирующими средствами. На данный момент в Саранске оборудованы защитными стеклами 27 отделений связи с наибольшим количеством посетителей.

«В условиях риска заражения коронавирусной инфекцией мы предлагаем населению воздержаться от посещения почтовых отделений и пользоваться дистанционными и цифровыми сервисами Почты России. Но если у человека все же возникла необходимость лично прийти на почту, нужно сделать так, чтобы это было безопасно и для него, и для наших сотрудников. Защитные экраны дают возможность повысить уровень безопасности и минимизировать риск заражения», - отмечает исполняющий обязанности заместителя директора УФПС Республики Мордовия Александр Щукин.

В настоящее время рассматривается вопрос об оснащении защитными экранами почтовых отделений, расположенных в наиболее неблагополучных по коронавирусу населенных пунктах республики.

Напомним, что Почта России предпринимает целый комплекс мер для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Самочувствие сотрудников на постоянной основе контролируется начальниками отделений связи. Вотделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Для соблюдения дистанции в 1,5-2 м на пол нанесена соответствующая разметка.Сотрудники обеспечены масками и перчатками, установлены санитайзеры для персонала и клиентов.