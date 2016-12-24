Школьники из малообеспеченных семей получат продуктовые наборы

Об этом сообщила министр образования РМ Галина Явкина. «В соответствии с Указом Главы РМ сформированы продуктовые наборы для льготной категории детей, которые в обычном режиме обучения питаются бесплатно - это 19 464 ребенка», - уточнила она. Каждый набор состоит из 12 наименований продуктов, включая гречку, рис, макароны, сахар, подсолнечное масло, сгущенное молоко и кондитерские изделия, Визуально коробки не отличаются друг от друга. В ближайшее время наборы поступят в образовательные организации. Причем, графики их выдачи составляются так, чтобы избежать скопления народа. «Человек будет приходить не ранее чем через двадцать минут после предыдущего. Выдача будет осуществляться через окна», - добавила руководитель ведомства.