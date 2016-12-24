В РМ определен перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней

Правительство республики утвердило перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Для подтверждения возможности продолжать работу организациям необходимо обратиться в соответствующее ведомство.

Руководителям организаций, которые продолжат работать, следует определить и утвердить список сотрудников, которые задействованы в работе в указанный период и необходимых для осуществления основных функций организации в безаварийном режиме

Необходимо организовать деятельность при строгом соблюдении санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и обеспечить доставку работников от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно.

При наличии возможности, изменить график работы с целью исключения массового пребывания сотрудников (работников) в одном помещении, в том числе путем введения сменного режима работы организации.

Также требуется довести до сведения сотрудников (работников), что в случае использования личного автотранспорта при поездке от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно обеспечивается доставление не более одного сотрудника (работника), за исключением использования автотранспорта сотрудниками (работниками), являющимися членами одной семьи.

Перечень организаций, на которые не распространяется

режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы

Подтверждение соответствия видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – организации) осуществляют:

1) Минэкономики Республики Мордовия в отношении:

1) организаций, обеспечивающих население продуктами питания, кондитерскими изделиями и товарами первой необходимости, в том числе организаций, обеспечивающих всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьютеров, транспортно-логистических организаций, логистических комплексов, организаций, оказывающих услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительных центров, оптовых рынков, складов, служб доставки, курьерских служб, пунктов выдачи заказов, объектов торговли всех форм (в том числе нестационарных и мобильных объектов), а также управляющих компаний, в том числе обеспечивающих функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации;

2) организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли;

3) пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов;

4) строительных, ремонтных, сервисных организаций, задействованных в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры;

5) производителей фасовочных и упаковочных материалов, в том числе соответствующих полиграфических комплексов;

6) необходимой инфраструктуры, обеспечивающей своевременный ремонт и техническое обслуживание грузового и пассажирского автотранспорта;

7) организаций, осуществляющих перегонку, очистку и смешивание спиртов;

8) организаций, осуществляющих производство пива, солода, безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках;

9) организаций, осуществляющих реализацию запчастей и материалов для автомобильной и специализированной техники;

10) организаций, предоставляющих услуги автомобильных моек;

11) организаций, осуществляющих ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

12) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) Минпромнауки Республики Мордовия в отношении:

1) промышленных организаций, в которых приостановка деятельности невозможна по производственно-техническим условиям, в том числе промышленных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

2) организаций, осуществляющих деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, стандартизации и каталогизации продукции;

3) организаций атомной промышленности;

4) организаций сельскохозяйственного машиностроения, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;

5) организаций, осуществляющих производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств;

6) организаций, осуществляющих производство промышленных газов и фармацевтических субстанций, средств индивидуальной защиты и гигиенических средств, дезинфицирующих средств, лекарственных средств, медицинских изделий, теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воды и воздуха, а также выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для производства вышеуказанной продукции;

7) организаций медицинской промышленности;

8) организаций, производящих материалы по упаковке сельскохозяйственной продукции, промышленных и продовольственных товаров;

9) организаций, осуществляющих производство строительных материалов и комплектующих, в том числе строительных конструкций, фанеры, кирпича, ЖБИ, ДСП, профлиста, фасадных материалов и других;

10) организаций, осуществляющих производство кабельной продукции и электротехнической продукции, в том числе электродвигателей, генераторов, трансформаторов и других изделий;

11) организаций, осуществляющих производство источников света и светотехники;

12) организаций, осуществляющих производство резиновых и пластмассовых изделий, в том числе производство компаундов;

13) организаций железнодорожного и транспортного машиностроения;

14) коммерческих и предпринимательских членских организаций, представляющих коллективные интересы предпринимательского сообщества;

15) организаций, осуществляющих деятельность в сфере высшего образования;

16) организаций, осуществляющих деятельность в сфере хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

3) Минстрой Республики Мордовия в отношении:

1) организаций, осуществляющих общестроительные и специальные работы;

2) организаций, осуществляющих дорожные ремонтно-строительные работы;

3) организаций дорожного хозяйства, в том числе осуществляющих эксплуатацию и содержание дорог, мостов и тоннелей;

4) организаций, осуществляющих транспортное пассажирское обслуживание населения (за исключением железнодорожного и авиационного транспорта);

5) организаций, осуществляющих грузовые перевозки (за исключением железнодорожных и авиаперевозок);

6) организаций, осуществляющих эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств;

7) организаций, осуществляющих проектные и изыскательские работы, государственную экспертизу проектной и изыскательской документации;

8) организаций, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

9) организаций, осуществляющих функции государственного заказчика и застройщика при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов капитального строительства;

4) Минсельхозпрод Республики Мордовия в отношении:

1) организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции всех видов;

2) организаций в области переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания;

3) организаций, задействованных в весенне-полевых работах;

4) организаций сельскохозяйственного машиностроения;

5) дилерских центров и организаций, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт и обеспечение запасными частями предприятий агропромышленного комплекса;

6) организаций, осуществляющих производство, хранение, реализацию и перевозку сельскохозяйственной продукции всех видов, продуктов ее переработки, кормов, в том числе собственного производства (сено, сенаж, силос), и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, запасных частей, техники, горюче-смазочных материалов, пчелосемей (пакетов, маток), биоматериала для искусственного осеменения животных;

7) организаций, осуществляющих транспортировку и переработку биологических и боенских отходов;

5) Минжилкомхоз Республики Мордовия в отношении:

1) организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, в том числе сетевых организаций;

2) организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления;

3) организаций, организующих и осуществляющих общестроительные и специальные работы в сфере энергетики, газоснабжения, теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения;

4) организаций, осуществляющих проектные и изыскательские работы в сфере энергетики, газоснабжения, теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения;

5) организаций, осуществляющих транспортное пассажирское обслуживание населения (за исключением автомобильного транспорта);

6) организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения;

7) организаций, оказывающих услуги по начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги;

8) организаций в сфере газоснабжения;

9) организаций, выполняющих капремонт многоквартирных домов;

10) организаций системы нефтепродуктообеспечения;

11) организаций, выполняющих работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств;

12) организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

13) организаций, оказывающих ритуальные услуги;

6) Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия в отношении:

организаций социального обслуживания;

7) Мининформсвязи Республики Мордовия в отношении:

1) организаций в сфере коммуникаций и связи, включая почтовую связь;

2) организаций в сфере информационных технологий;

8) Минлесхоз Республики Мордовия в отношении:

1) организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения;

2) организаций, осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых;

3) организаций, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах;

9) Минюст Республики Мордовия в отношении:

1) организаций, осуществляющих охранную деятельность на объектах и территориях организаций, определенных настоящим Перечнем;

2) нотариусов, сотрудников нотариальной палаты и нотариальных контор;

3) адвокатов;

10) Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия в отношении:

организаций, осуществляющих ветеринарную деятельность;

11) Минфин Республики Мордовия в отношении:

организаций, осуществляющих финансовую и страховую деятельность;

12) Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия в отношении:

1) подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия организаций, обеспечивающих их деятельность;

2) организаций, являющихся исполнителями по государственным и муниципальным контрактам, заключенных в сфере деятельности указанных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия.