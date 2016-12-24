Мордовские промышленники все активнее включаются в борьбу с распространением коронавирусной инфекции

Закат эпохи
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
Промышленные предприятия республики активно включаются в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, перестраивая свою деятельность с учетом новых реалий. Так, в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, организованной при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, саранские механический и приборостроительный заводы разрабатывают конструкторскую документацию и готовятся приступить к производству необходимой лечебным учреждениям «Системы клапанной быстроразъемной для кислорода».
«Медоборудование» создает передвижной комплекс для дезинфекции медицинской одежды и обучает персонал двух передвижных дезинфицирующих станций. «Электровыпрямитель» проводит переговоры с потенциальными поставщиками комплектующих для систем подачи кислорода в больницах. А «Рузаевский Трикотаж» и «Мордовские узоры» наладили выпуск столь востребованных ныне медицинских масок. Кроме того, предприятие из железнодорожной столицы республики со вчерашнего дня приступило к производству одноразовых медицинских комбинезонов и бахил.
Глава Мордовии Владимир Волков поддержал инициативу РСПП. «Объединение усилий бизнеса и социального сектора сейчас особенно важно для сплочения общества, для более эффективной работы по противодействию коронавирусу», - заявил он.
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
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