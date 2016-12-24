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Глава Мордовии Владимир Волков поручил развивать в рамках нацпроекта «Демография» массовый и детский спорт
В своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков напомнил, что в рамках нацпроекта «Демография» к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой, должна достигнуть 55%.
«В Мордовии этот показатель один из лучших в стране, сейчас он составляет 45%. Мы должны и дальше поддерживать желание людей заниматься спортом, создавать необходимую инфраструктуру шаговой доступности. Упор нужно сделать на развитие массового и детского спорта. Все условия для этого у нас есть», – отметил руководитель региона.
В прошлом году «Межрегиональный центр подготовки юных футболистов» получил статус федерального «Детского футбольного центра». На развитие детского хоккея в рамках проекта «Спорт – норма жизни» будет выделено 25 млн руб.
Обновляется спортивная инфраструктура в районах республики. В девять из них в 2019 г. поставлены комплекты спортивного оборудования для создания центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», для 16 районов закуплены новые хоккейные коробки.
В 2020 году работа по созданию центров тестирования «ГТО» продолжится еще в пяти муниципальных районах.
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