Глава Мордовии Владимир Волков поручил настроить систему среднего профессионального образования под требования современного рынка труд

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Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным
Глава Мордовии Владимир Волков поручил настроить систему среднего профессионального образования под требования современного рынка труда
Глава Мордовии Владимир Волков в своем Послании подробнее остановился на развитии системы среднего профессионального образования, в том числе в рамках нацпроекта «Образование».
«Приоритет в развитии СПО – модернизация инфраструктуры колледжей и техникумов. Это особенно важно для малых городов и сельской местности, где материальная база не обновлялась десятилетиями, – отметил руководитель региона. – Мы начали эту работу. Благодаря нацпроекту Саранский электромеханический и Краснослободский аграрный колледжи добились федеральных средств на создание 10 новых мастерских».
Как сообщил Владимир Волков, половина выпускников школ выбирают именно среднее профобразование. За последние 10 лет их число увеличилось в 2 раза. Есть учреждения, где конкурс выше, чем в вузы. Прежде всего, на технические и IT-специальности. В этом году из перечня специальностей среднего профобразования исключается почти 100 невостребованных профессий.
«У нас эти изменения затронут 80% учреждений СПО. Два года назад мы проводили ревизию в структуре подготовки кадров. «Устаревшие» профессии были заменены на новые из перечня ТОП-50. Однако пока по ним обучается меньше трети студентов. А из всех преподавателей и мастеров, работающих в СПО, подготовку по программам ТОП-50 прошли 13 человек или всего 2% педагогов. Задача Минобразования провести новую, точечную настройку системы СПО под требования современного рынка труда», – поручил Глава Мордовии.
Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.
Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.
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