Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Глава Мордовии Владимир Волков обозначил задачи, стоящие перед высшей школой в рамках реализации нацпроектов

В своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков отдельно остановился на задачах, которые стоят перед высшей школой.

«В результате быстрого развития технологий особую актуальность приобретает непрерывное профессиональное образование, открытие новых направлений подготовки, – отметил руководитель региона. – В этом году в университете нужно объявить прием на специальность «Фотоника и оптоинформатика», пройти лицензирование для открытия направления «Мехатроника и робототехника». Необходимо увеличивать число программ профессиональной переподготовки в пединституте. Благодаря этому студенты имеют возможность за время обучения получить сразу два диплома».

В рамках регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» Минпромнауки РМ во взаимодействии с Мордовским университетом и предприятиями реального сектора экономики принципиально важно добиться создания в Саранске межрегионального научно-образовательного центра по направлению «Фотоника и промышленная электроника». Продолжится укрепление исследовательской инфраструктуры вуза, будут открыты как минимум 15 новых лабораторий, треть из которых возглавят молодые ученые.

Среди важнейших задач – экспорт образования. МГУ им. Н.П. Огарева необходимо обеспечить устойчивый рост числа иностранных студентов за счет расширения присутствия на зарубежных рынках образовательных услуг (стран СНГ, Азии и Африки), продолжить диверсификацию контингента иностранных обучающихся.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году в Мордовском университете открылись предуниверсариум и Дом научной коллаборации имени академика Е.М. Дианова.

В марте 2020 года в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» начала работу «Фабрика процессов». Это учебная площадка, которая позволит на практике осваивать принципы и инструменты бережливого производства.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.