Некоторые республиканские производства будут перепрофилированы на выпуск антивирусной продукции

В Мордовии отметили 150-летие Федота Сычкова
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
Об этом было заявлено в ходе беседы Главы РМ Владимира Волкова с членами правления Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».
Генеральный директор компании «Мордовалкопром» Евгений Сидоров сообщил, в частности, о запуске на одной из площадок - Мельцанском спиртозаводе – производства дезинфицирующего средства. Сейчас, как отмечалось, продукт находится в стадии сертификации. В востребованности его сомнений нет. Проблема обеспечения защитными средствами не только медиков, но и работников сферы обслуживания, а равно - и непрерывно действующих производств, становится все более актуальной.
Кроме того, на встрече обсуждалась задача – как минимизировать потери, уберечь бизнес и предприятия от закрытия и банкротства, максимально сохранив коллективы. Владимир Волков подчеркнул, что в максимально сжатые сроки в республике должны заработать все меры поддержки бизнеса, инициированные Президентом Российской Федерации. Об этом оперативно должны быть проинформированы представители бизнес-сообщества.
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
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