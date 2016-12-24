В Мордовии 20 пациентов находятся на стационарном лечении с подозрением на коронавирус

Репортер

По информации оперативного штаба в РМ, на 15 часов 30 минут 31 марта 2020 года  в Мордовии остается три подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией (состояние больных характеризуется как удовлетворительное).

«20 пациентов находятся на стационарном лечении. Состояние у всех легкой степени тяжести, ближе к удовлетворительному. На домашнем карантине находятся 416 человек. 153 человека сняты с амбулаторного наблюдения в связи с отсутствием у них клинических проявлений заболевания», - в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев.  

Заместитель министра здравоохранения РМ подчеркнул, в соответствии с Указом Главы Мордовии все медицинские организации республики работают в полном штатном составе в режиме повышенной готовности.

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