В Мордовии показали «истоки продовольственного изобилия»
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района. Эффективность ее в полтора раза выше, чем у основной площадки в Большой Елховке. В корпусах можно единовременно выращивать до 800 тысяч бройлеров. А это - 14 тысяч тонн мяса в год.
Как пояснил генеральный директор предприятия Иван Андин, инвестиционный проект по увеличению мощностей обошелся в 580 миллионов рублей. Оборудование было закуплено на собственные средства, а коммуникации, в том числе – и дорогу, помогли сделать региональные власти. Сейчас в Масловке создано 30 высокопроизводительных рабочих мест. Всего же в агрофирме трудятся свыше 2,5 тысячи человек, средняя зарплата которых превышает 44 тысячи рублей.
В контексте текущей ситуации особо отмечалось, что подразделения и производственные линии «Октябрьской» продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая жителей республики продукцией ежедневного спроса. О сокращении объемов ее выпуска нет и речи. «Что бы ни случилось, мяса птицы, свинины, яиц, молока нам хватит, дабы накормить население не только республики, но и других регионов!» - заявил Владимир Волков.
Первый заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров подтвердил, что продовольственный дефицит Мордовии не грозит. Все товары из продуктовой корзины (по демократичным, кстати, ценам) давно и в достаточном количестве производится местным агропромом. Мало того, за последние два года объемы их реализации за пределами республики выросли с 60 до 70 процентов.
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
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