200 тысяч «в подарок» телефонным жуликам

Жертвой телефонных мошенников стала операционист банка в Ковылкине. Сотрудница финансового учреждения перевела аферистам сотни тысяч рублей.

Как рассказала 36-летняя потерпевшая, работающая операционистом одного из банков, в вечернее время ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Как пояснил мужчина, в эти минуты неизвестные пытаются снять с ее счета денежные средства. Для предотвращения операции было необходимо заблокировать карту и озвучить ему коды, пришедшие в смс.

По словам операциониста, она сразу заподозрила, что ведет разговор с мошенником, и даже задала ему несколько «проверочных» вопросов, на которые мужчина не смог ответить. Однако в ходе дальнейшей беседы он убедил ее в реальности угрожающей ситуации. В результате женщина сказала всю необходимую информацию. После этого с ее банковской карты несколькими платежами были похищены 200 тысяч рублей.

Полицейские установили, что денежные средства были перечислены на счет одного из банков в Московскую область. Сейчас ведется розыск лиц, причастных к совершению этого преступления.



