Махинаторы отделались штрафами

Бывшему министру продлили арест
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Ленинский суд огласил приговор восьми жителям Саранска. Они обвинялись в покушении на мошенничество в сфере страхования.
«Заранее распределив роли, один из злоумышленников занимался покупкой подержанных отечественных автомобилей, другой подыскивал знакомых владельцев престижных иномарок. После этого обвиняемые инициировали ДТП, оформляли европротокол о якобы произошедшей аварии и подготавливали необходимые документы для предоставления в УГИБДД и страховую компанию», - сообщили в МВД по РМ.
В 2018 году эти предприимчивые деятели инсценировали три аварии и пытались таким постановочным образом срубить деньжат со страховой компании. Однако проведенные трасологические экспертизы показали, что повреждения автомобилей не соответствуют заявленным материалам по ДТП. Свою вину махинаторы признали в полном объеме. В итоге им назначен судебный штраф от 30 до 50 тыс. рублей в зависимости от роли каждого. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что подсудимые загладили свою вину тем, что оказывали благотворительную помощь детским домам.
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
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