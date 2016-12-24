На отдельных участках в центральной части Саранска 20 февраля будет временно исключена стоянка транспортных средств

Новости

В целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, с 20:00 19 февраля до 16:00 20 февраля будет временно исключена стоянка транспортных средств на парковках:
по ул. Красноармейской в районе ресторанно-гостиничного комплекса «Парк Отель» (ул. Красная, 4);
на Театральной площади г. Саранска (в районе зданий администрации Ленинского района городского округа Саранск по ул. Пролетарской, д. 21 и ГБУК «Государственный русский драматический театр Республики Мордовия» по ул. Советской, д. 60).
Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятий, а также коммунальных и аварийных служб.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ученик года-2020»

Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников

Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

«ИСПОВЕДЬ СМЕРТНИКА»

На телеканале НТМ 4 февраля стартовал уникальный авторский проект «Острые темы» известного журналиста Мордовии Юлии Литвиновой. Она...
ГУК с приговором

Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле

За взятки держали оборону

Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу