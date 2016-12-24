На отдельных участках в центральной части Саранска 20 февраля будет временно исключена стоянка транспортных средств

В целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, с 20:00 19 февраля до 16:00 20 февраля будет временно исключена стоянка транспортных средств на парковках:

по ул. Красноармейской в районе ресторанно-гостиничного комплекса «Парк Отель» (ул. Красная, 4);

на Театральной площади г. Саранска (в районе зданий администрации Ленинского района городского округа Саранск по ул. Пролетарской, д. 21 и ГБУК «Государственный русский драматический театр Республики Мордовия» по ул. Советской, д. 60).

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятий, а также коммунальных и аварийных служб.