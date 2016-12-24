С 12 февраля в школах Саранска вводится карантин

Новости

На основании постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ Администрацией городского округа Саранск приостанавливается учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования городского округа Саранск с 12 по 18 февраля включительно. Изучение учебного материала будет организовано посредством дистанционного обучения.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

«Виктория» Валерия Леонтьева

Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и...
Большому куску МРОТ радуется

Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу