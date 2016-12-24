На базе мордовского университета предполагается создать научно-образовательный центр фотоники и промышленной электроники

Перспективы развития МГУ им. Н.П. Огарева, в том числе в части активизации его научно-инновационной деятельности и повышения доступности высшего образования, обсуждались в ходе очередной рабочей встречи Главы РМ Владимира Волкова с ректором главного мордовского вуза Сергеем Вдовиным.

Как отмечалось, объемы выполненных университетом НИОКР выросли за год на 7 процентов, или до 300 миллионов рублей. Завершено множество проектов, реализуемых в интересах предприятий реального сектора экономики. Позитивно оценил Глава республики и представленную концепцию создания межрегионального научно-образовательного центра «Фотоника и промышленная электроника». Также новые направления подготовки должны появиться в действующем вузовском лицее.

«Поднятая в Президентском Послании тема подготовки кадров, их закрепления на местах имеет огромное значение для республики, - подчеркнул Владимир Волков. - Планируется ежегодно увеличивать количество бюджетных мест, преимущественно - именно в региональных вузах». Так, уже в новом учебном году существенно изменится порядок приёма на медицинские специальности (целевыми станут 70 процентов бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% - «Педиатрия»).



