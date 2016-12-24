Инспекторы ДПС выявили в новогодние каникулы полсотни водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии

Дети и деньги
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В дни новогодних каникул на территории республики со 2 по 8 января проводились оперативно-профилактические мероприятия «Безопасный регион». Патрули ДПС работали в усиленном режиме, уделяя повышенное внимание местам концентрации ДТП, массового скопления граждан, а также участкам автодорог, где чаще всего фиксируются нарушения правил дорожного движения.
Сотрудниками Госавтоинспекции РМ было выявлено 1 213 фактов нарушения ПДД. Среди наиболее распространенных - непредставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортным средством при наличии неисправностей и перевозка детей без использования детских удерживающих устройств.
Особое направление - выявление нетрезвых водителей. За семь дней проведения рейдовых проверок был задержан 51 водитель в нетрезвом состоянии, 7 из них - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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